Albertsons revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et se sépare de Kroger

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 10) par Ananya Mariam Rajesh

Les dirigeants d'Albertsons ACI.N ont mis l'accent sur la suite à donner à la fusion avec Kroger qui a échoué mercredi, alors que la chaîne de supermarchés a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et que son directeur général a parlé d'investissements destinés à faire face à la concurrence de détaillants plus importants.

La société, qui a poursuivi Kroger KR.N en décembre après l'annulation de l'accord de 25 milliards de dollars, cherche à développer ses ventes numériques et son activité de médias de détail pour attirer les clients et résister à la concurrence des grands détaillants comme Walmart WMT.N et Kroger, qui ont pris des parts de marché.

Le directeur général Vivek Sankaran a reconnu, lors de la première conférence téléphonique de la société après la publication des résultats en plus de deux ans, qu'un distributeur de masse et un distributeur de club se développent beaucoup plus rapidement, et qu'Albertsons doit les concurrencer et être plus performant pour gagner des parts de marché dans l'ensemble.

"Un grand nombre de détaillants à grande surface ont des activités dans le domaine des médias et ils tirent parti des données dont ils disposent, en utilisant l'IA générative pour les exploiter et mieux les comprendre, puis pour mieux cibler le marketing auprès des consommateurs", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group.

Albertsons se tourne également vers son activité de médias de détail pour mener des campagnes médiatiques ciblées et augmenter les dépenses des clients, et cherche à réaliser 1,5 milliard de dollars d'économies au cours des trois prochaines années, a déclaré M. Sankaran lors de la conférence téléphonique.

L 'épicier et Kroger pourraient se tourner vers des entreprises publicitaires rentables et à croissance rapide pour faire face à la concurrence et générer des revenus publicitaires provenant des grandes entreprises alimentaires et des fabricants de produits de consommation, ont déclaré les analystes en décembre.

Albertsons s'attend maintenant à une croissance des ventes identiques pour l'exercice 2024 de l'ordre de 1,8 % à 2,0 %, contre une prévision antérieure de 1,8 % à 2,2 %.

Ses ventes nettes au troisième trimestre ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 18,78 milliards de dollars, manquant l'estimation des analystes de 18,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 71 cents par action, mais a battu les attentes de 66 cents.

Albertsons prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté de 2,25 à 2,31 dollars par action, contre une prévision précédente de 2,20 à 2,30 dollars.

Les actions de l'épicier ont augmenté de 1,2 % dans les premiers échanges.