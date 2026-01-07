 Aller au contenu principal
Albertsons manque ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Albertsons ACI.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, pénalisée par la forte concurrence de ses grands rivaux qui proposent des rabais plus importants pour les fêtes de fin d'année.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 19,1 milliards de dollars, contre des estimations de 19,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

