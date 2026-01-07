Albertsons manque ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre

La société Albertsons ACI.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, pénalisée par la forte concurrence de ses grands rivaux qui proposent des rabais plus importants pour les fêtes de fin d'année.

La société a déclaré des revenus trimestriels de 19,1 milliards de dollars, contre des estimations de 19,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.