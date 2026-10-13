Albertsons en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce d'un plan de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action du distributeur alimentaire américain Albertsons ACI.N progresse d'environ 1% à 12,66 en début de séance

** L'entreprise a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à ses efforts de réduction des coûts

** L'enseigne a également lancé une révision de ses activités visant à réduire les coûts, à baisser les prix et à inverser la tendance à la baisse des ventes

** Il annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 36 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 33 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 18,89 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de 18,97 milliards de dollars

** La société a retiré ses prévisions pour l’exercice 2026, le temps de mener à bien cette révision

** Affiche une baisse de 0,8% de son chiffre d'affaires à périmètre constant au deuxième trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 27% depuis le début de l'année