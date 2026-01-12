 Aller au contenu principal
Albemarle progresse, les sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours en raison de la hausse des prix du lithium
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N augmentent de 4 % à 167,75 $ lors des échanges du matin après que plusieurs sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour le titre

** La Banque Scotia fait passer sa note de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle"; elle relève son objectif de cours à 200 $ contre 85 $, soit un potentiel de hausse de 19,3 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Jefferies relève son objectif de cours à 210 $ contre 167 $, soit un potentiel de hausse de 30,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** "Nous pensons qu'une envolée des prix du lithium est probable au cours des deux prochaines années, à moins d'un choc externe important sur la demande" - Jefferies

** Mizuho relève son objectif de cours à 156 $ contre 132 $, soit un potentiel de baisse de 3,27 % par rapport à la dernière clôture du titre; la banque cite des prix du lithium plus élevés et des stocks plus tendus, sur la base d'un multiple d'évaluation plus élevé

** Sur 27 sociétés de courtage, 10 évaluent le titre à "acheter" ou une note supérieure, 16 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 138 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ALB a gagné 64,3 %

Valeurs associées

ALBEMARLE
165,200 USD NYSE +2,42%
