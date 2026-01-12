Albemarle progresse, les courtiers relevant leurs objectifs de cours en raison de la hausse des prix du lithium

12 janvier - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N bondissent de 4,4 % à 168,44 $ en pré-marché après que plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action.

** La Banque Scotia relève sa note de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle"; elle augmente son objectif de cours de 85 $ à 200 $, soit un potentiel de hausse de 19,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Jefferies relève son objectif de cours de 167 $ à 210 $, soit un potentiel de hausse de 30,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** "Nous pensons qu'une envolée des prix du lithium est probable au cours des deux prochaines années, à moins d'un choc externe important sur la demande", déclare Jefferies.

** Mizuho relève son objectif de cours de 132 $ à 156 $, soit un potentiel de baisse de 3,27 % par rapport à la dernière clôture de l'action; il cite des prix du lithium plus élevés et des stocks plus serrés, sur la base d'un multiple d'évaluation plus élevé.

** 10 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 138 $ - données compilées par LSEG.

** En 2025, ALB a gagné 64,3 %.