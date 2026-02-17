Albemarle progresse grâce au relèvement de sa note à "acheter" par BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions du mineur de lithium Albemarle

ALB.N en hausse de 1,4 % à 168,62 $ dans les échanges avant bourse

** BofA Global Research relève la note de "neutre" à "achat", augmente le PT de 167 $ à 190 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,2% par rapport au prix de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le prix du lithium a dépassé le rebond purement médiatique et qu'il est de plus en plus soutenu par l'amélioration des fondamentaux de l'offre et de la demande

** "Avec une allocation de capital disciplinée et un portefeuille positionné pour bénéficier d'une demande soutenue en véhicules électriques (VE) et en systèmes de stockage d'énergie, nous constatons une meilleure visibilité des bénéfices et un potentiel de hausse attrayant", selon BofA.

** 15 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 11 à "conserver"; le PT médian est de 196,66 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ALB était en hausse de 64,3%