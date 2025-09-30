Albemarle chute après une amende de 4 millions de dollars pour des infractions environnementales au Chili

30 septembre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N chutent de 7,5 % à 80,30 $

** L'autorité chilienne de régulation environnementale inflige à ALB une amende d'environ 4 millions de dollars pour des infractions liées à l'extraction excessive de saumure et au non-respect de son plan d'alerte précoce

** L'amende découle des accusations portées contre Albemarle en 2022

** Les actions cotées aux États-Unis de la Sociedad Quimica y Minera De Chile SQMA.SN SQM.N chutent de 3,3 % à 42,75 $

** SQM et ALB extraient du lithium du Salar d'Atacama au Chili