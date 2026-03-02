Alaunos progresse grâce à des données sur l'obésité chez la souris qui révèlent une perte de poids

2 mars - ** Les actions d'Alaunos Therapeutics TCRT.O font un bond de 18,8% à 3,79 $

** Le développeur de médicaments déclare que son médicament expérimental, ALN1003, a aidé des souris obèses à perdre du poids dans des études précliniques; l'obésité est une condition chronique marquée par un excès de graisse corporelle

** La société affirme que les souris ont perdu jusqu'à 13 % de leur poids corporel et que leurs tissus hépatiques sont plus sains

** Le médicament n'est pas hormonal, contrairement aux médicaments GLP-1; les souris qui suivent un régime riche en graisses mangent moins et perdent plus de graisses, selon l'entreprise

** Des changements d'activité légers et temporaires ont été observés; deux souris ayant reçu une dose élevée étaient légèrement déshydratées, mais étaient en bonne santé, selon l'entreprise

** Les actions ont augmenté de 70 % en 2025