Alaska Air va supprimer 200 emplois et met en garde contre une perte annuelle potentielle de 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées de la note du directeur général et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer environ 200 postes non contractuels, alors que la flambée des prix du carburant et les défis géopolitiques pèsent sur ses finances. Son directeur général a mis en garde contre une perte annuelle potentielle de 700 millions de dollars.

Ces suppressions d’emplois suggèrent que les répercussions du choc des prix du carburant sur les compagnies aériennes vont au-delà de la hausse des tarifs et de la réduction des horaires de vol, au point de menacer les emplois dans le secteur.

Elles mettent également en évidence la pression croissante qui pèse sur Alaska alors que la compagnie poursuit une expansion ambitieuse dans les segments du haut de gamme et des voyages internationaux , la forte croissance de son chiffre d’affaires s’avérant insuffisante pour protéger ses résultats de la flambée des coûts du carburant.

Le directeur général Ben Minicucci a déclaré à ses employés dans une note de service consultée par Reuters que la compagnie pourrait perdre jusqu’à 700 millions de dollars cette année si la situation actuelle persistait, ce qui marquerait sa première perte avant impôts ajustée hors période de pandémie depuis 2003.

“Nous devons revenir à la discipline financière qui a longtemps constitué un avantage concurrentiel majeur”, a déclaré Minicucci, ajoutant que les frais généraux avaient augmenté à un rythme disproportionné par rapport au chiffre d’affaires ces dernières années.

Ces suppressions de postes concernent moins de 1% des quelque 32.500 employés d’Alaska, a précisé un porte-parole de la société. Elles concernent notamment 125 postes dans l’État de Washington et 48 à Hawaï.

Aucun poste de première ligne ni aucun poste non cadre ne sera supprimé. Le dernier jour de travail des salariés concernés sera le 13 novembre, mais ils continueront à percevoir leur salaire jusqu’au 31 décembre, ainsi qu’une indemnité de licenciement et d’autres aides.