Alaska Air va convertir une partie de sa commande de Boeing 787 en 787-10 plus grandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source dans le titre et le premier paragraphe, ajout de la réponse d'Alaska Air dans le paragraphe 3)

Alaska Air Group ALK.N a déclaré jeudi qu'il convertissait une partie de sa commande en cours de Boeing BA.N 787 en une variante plus grande, le 787-10.

Cette décision reflète la stratégie d'intégration de la compagnie aérienne après l'intégration à Hawaï, afin de répondre à la demande croissante sur les routes à fort trafic, en particulier à travers le Pacifique.

"Nous pouvons confirmer que nous avons converti certains de nos 787 en 10. Nous partagerons bientôt plus de détails, y compris le nombre et le calendrier des livraisons", a déclaré Alaska Air dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Alaska Air Group dispose d'une flotte opérationnelle de quatre Boeing 787-9 Dreamliners et d'environ 243 Boeing 737 de différents modèles, selon son site web.

En juillet, la compagnie aérienne a rétabli ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, citant des réservations plus nombreuses grâce à l'augmentation des voyages des entreprises technologiques de la côte ouest des États-Unis, bien qu'elle ait mis en garde contre l'augmentation des coûts des avions due aux droits de douane proposés sur les importations brésiliennes.

La publication de l'industrie aéronautique, Air Current, avait déjà rapporté la nouvelle. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaires.