Alaska Air prévoit un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre, en raison de la hausse des prix du carburant

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Alaska Air ALK.N a annoncé mardi que son bénéfice du troisième trimestre serait inférieur aux estimations de Wall Street, alors que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une nouvelle hausse des prix du carburant.

La compagnie aérienne basée à Seattle prévoit un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre compris entre 0 et 1 dollar par action. Le point médian de 50 centimes est à comparer à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 1,38 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.