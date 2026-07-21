Alaska Air prévoit un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre, en raison de la hausse des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Alaska Air ALK.N a annoncé mardi que son bénéfice du troisième trimestre serait inférieur aux estimations de Wall Street, alors que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran a entraîné une nouvelle hausse des prix du carburant.
La compagnie aérienne basée à Seattle prévoit un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre compris entre 0 et 1 dollar par action. Le point médian de 50 centimes est à comparer à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 1,38 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.
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