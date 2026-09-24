Alaska Air prévoit la certification du Boeing 737 MAX 10 ce mois-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Boeing et de détails sur la stratégie de l'Alaska aux paragraphes 6 à 11)

* La première livraison du MAX 10 est prévue au printemps prochain

* Le lancement du service de transport de passagers est prévu entre avril et mi-mai

* Alaska prévoit 22 livraisons de MAX 10 en 2027 et 30 en 2028

par Dan Catchpole et Rajesh Kumar Singh

Alaska Air ALK.N s'attend à ce que le 737 MAX 10 de Boeing BA.N soit certifié d'ici fin septembre et prévoit de prendre livraison de son premier appareil au printemps prochain, a déclaré jeudi à Reuters le directeur des opérations, Jason Berry.

La compagnie aérienne prévoit de mettre le MAX 10 en service commercial entre avril et mi-mai, a précisé M. Berry.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) doit certifier le MAX 10, dont l'homologation a déjà été retardée de plusieurs années, avant que Boeing puisse commencer les livraisons. Tout nouveau retard pourrait remettre en cause le calendrier prévu par Alaska pour la mise en service de cet avion.

M. Berry a précisé qu’Alaska Airlines devrait encore mener à bien les travaux de certification liés à l’affichage tête haute utilisé par les pilotes une fois l’avion lui-même homologué, un processus qui, selon lui, prendrait "quelques mois".

Ce calendrier serré "est ambitieux", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous ne cédons pas encore à la panique".

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a déclaré la semaine dernière que la certification du 737-10 aurait lieu "très bientôt". Les essais en vol sont terminés et Boeing finalise actuellement la documentation avec la FAA.

Boeing n’a pas souhaité faire d’autres commentaires jeudi.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN ALASKA

La certification constitue une étape importante pour le redressement financier de Boeing. Le MAX 10, la plus grande version de la famille 737 MAX, représentait environ 31 % des commandes de 737 non livrées de Boeing à la fin du mois de juin.

Alaska a également fait de cet appareil un élément majeur de ses plans de croissance. M. Berry a déclaré que la compagnie aérienne prévoyait désormais 22 livraisons de MAX 10 en 2027 et 30 en 2028. En janvier, Alaska a passé la plus grosse commande d'avions de son histoire , comprenant 105 MAX 10 et des options pour 35 autres appareils.

Cet avion plus spacieux permettra à Alaska d’augmenter le nombre de places sur des liaisons très fréquentées telles que New York et Boston sans avoir à ajouter de vols supplémentaires, a expliqué M. Berry.

Alaska n’envisage pour l’instant pas d’installer de sièges entièrement inclinables à bord du MAX 10, même si M. Berry a précisé que cette option restait envisageable.