Alaska Air perd près de 5 % après la réduction de ses prévisions annuelles et une panne technique de plusieurs heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions d'Alaska Air Group ALK.N perdent environ 5 % à 44,4 $

** ALK a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés de 2025 jeudi à au moins 2,4 $ par action, par rapport à sa projection précédente de plus de 3,25 $ par action

** La société cite des coûts de carburant plus élevés et des défis opérationnels

** Le bénéfice du troisième trimestre est inférieur aux attentes de Wall Street

** Le transporteur américain a également subi une panne technique de plusieurs heures qui a entraîné l'immobilisation de tous ses vols, y compris ceux de sa filiale Horizon Air

** La deuxième panne technique d'ALK cette année a entraîné l'annulation de plus de 229 vols

** La société n'a pas révélé la cause de la panne ni son impact financier

** La note moyenne des 16 maisons de courtage qui suivent l'action est "acheter", avec une prévision médiane de 62 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a baissé de ~28% depuis le début de l'année