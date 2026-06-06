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Alaska Air espère pouvoir rétablir ses prévisions, les tarifs aériens contribuant à compenser la hausse des coûts du carburant
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 23:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N espère pouvoir rétablir ses prévisions financières lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre si les prix du carburant se stabilisent davantage, a déclaré samedi à Reuters le directeur financier Shane Tackett, après que la volatilité des coûts du kérosène eut contraint la compagnie aérienne à retirer ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

M. Tackett a déclaré que la hausse des tarifs et la résilience de la demande pourraient permettre à Alaska de compenser la majeure partie de l'impact des prix du carburant au second semestre, la consommation de trésorerie d'exploitation pouvant tomber à zéro ou devenir légèrement positive.

Les réservations d'entreprise pour les 90 prochains jours sont de 20 % à 30 % supérieures à celles de l'année dernière, a-t-il déclaré lors d'un entretien en marge de l'assemblée annuelle de l'Association internationale du transport aérien à Rio de Janeiro.

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