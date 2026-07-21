Alaska Air enregistre une récupération de 50% de ses coûts de carburant au troisième trimestre, grâce à des réservations qui se maintiennent

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ALK.N , Alaska Air Group, prévoit de récupérer environ la moitié de la hausse de ses coûts de carburant grâce aux tarifs et à d'autres sources de revenus au troisième trimestre, aux prix actuels, après n'avoir récupéré qu'une « très faible » partie de cette hausse au deuxième trimestre, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable financier.

Ryan St. John, vice-président chargé des finances, de la planification et des relations avec les investisseurs chez Alaska Air, a expliqué que l'exposition de la compagnie aérienne à la hausse des marges de raffinage à Singapour avait limité sa capacité à compenser l'impact du surcoût de carburant au deuxième trimestre. Il a précisé que les réservations pour septembre et octobre étaient « tout aussi solides » que celles de l'été malgré des tarifs plus élevés, mais que la volatilité des prix du carburant avait incité Alaska Air à ne pas rétablir ses prévisions pour l'ensemble de l'année.