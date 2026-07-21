Alaska Air en baisse après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux estimations

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21 juillet - ** L'action de la compagnie aérienne Alaska Air

ALK.N recule d'environ 2 % à 44,49 dollars en séance prolongée ** ALK prévoit un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, alors que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran continue de faire grimper les prix du carburant

** La société table sur un bénéfice ajusté au troisième trimestre pouvant atteindre 1 dollar par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,38 dollar par action – données compilées par LSEG

** A enregistré au deuxième trimestre une perte ajustée de 92 cents par action, inférieure à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une perte de 99 cents par action

** À la clôture de mardi, le titre affichait une baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année