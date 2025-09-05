Alaska Air convertit une partie de sa commande de Boeing 787-9 en 787-10, rapporte The Air Current

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alaska Air Group ALK.N est en train de convertir une partie de sa commande de 787-9 de Boeing BA.N en variante plus grande, le 787-10, a rapporté jeudi la publication de l'industrie The Air Current.

