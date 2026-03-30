Alaska Air chute en raison d'une prévision de perte plus importante au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions d'Alaska Air ALK.N chutent de plus de 5 % à 34 $dans les premiers échanges

** La société prévoit une perte ajustée de 2,00 $ à 1,50 $ par action pour le premier trimestre, comparativement à l'estimation des analystes d'une perte de 99 cents - données compilées par LSEG

** La compagnie déclare que la forte demande, apparue fin 2025 et accélérée au début de cette année, a récemment été confrontée à des vents contraires dus à des événements extérieurs.

** Le transporteur basé à Seattle ajoute que l'augmentation des marges de raffinage, en particulier à Singapour, a fait grimper les prix du carburant, ce qui a pesé sur les bénéfices à hauteur d'environ 70 cents par action

** ALK déclare que la demande à l'approche du deuxième trimestre semble forte, avec des réservations d'entreprises en hausse de plus de 25 %, des rendements et des coefficients de charge en amélioration, et une majorité de revenus encore à venir dans la période de pointe

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 31,7 % depuis le début de l'année