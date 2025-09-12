Alaska Air augmente après qu'UBS a relevé sa note en raison de son potentiel de croissance des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions d'Alaska Air Group ALK.N augmentent de 1,8 % à 65,02 $ dans les premières heures de négociation

** UBS relève sa note de "neutre" à "achat"

** L'analyse des raisons de l'expansion des sièges premium, de la fidélisation et de l'expansion mondiale de la compagnie montre que l'on a confiance dans la capacité bénéficiaire à long terme d'Alaska Air Group

** Lifting PT à 90 $ contre 56 $, représentant ~41 % de potentiel d'augmentation par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous pensons également que le court terme est moins risqué car la demande des entreprises s'est récemment accélérée et les pressions concurrentielles s'atténuent à SFO et sur d'autres marchés d'ALK

** 2 des 16 sociétés de courtage considèrent le titre comme "strong buy", 13 comme "achat" et 1 comme "maintien"; leur PT médian est de 68 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les gains de la séance, l'action a augmenté de 0,1 % depuis le début de l'année