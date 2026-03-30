Alaska Air annonce une perte plus importante au premier trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant

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Alaska Air Group ALK.N a estimé lundi que la perte du premier trimestre serait plus importante, la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran s'ajoutant à la pression d'une demande plus faible dans certaines parties de son réseau.

Le prix de référence du Brent a grimpé d'environ 58% ce mois-ci, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle enregistrée par le LSEG depuis 1988, dépassant les gains réalisés pendant la guerre du Golfe en 1990.

Alaska Air a déclaré que les prix économiques du carburant devraient se situer en moyenne entre 2,9 et 3 dollars le gallon, ce qui se traduirait par un impact "supplémentaire" sur le bénéfice par action d'au moins 0,7 dollar.

La dernière flambée des prix du pétrole pourrait devenir le premier véritable test de résistance financière pour les compagnies aériennes américaines depuis la pandémie, les transporteurs les plus faibles étant plus susceptibles de se contracter, d'emprunter ou d'absorber des pertes plus importantes alors que les rivaux plus forts continuent d'investir et de gagner des parts de marché.

Alaska Air s'attend désormais à une perte ajustée au premier trimestre comprise entre 1,5 et 2 dollars par action, contre une estimation précédente de 50 cents à 1,5 dollar.

Les actions de la compagnie étaient en baisse de 1,1 % dans les échanges avant bourse.

Alaska a déclaré que la forte demande observée depuis la fin de l'année 2025 a récemment été touchée par des événements extérieurs, notamment une baisse des voyages au Mexique en raison des troubles à Puerto Vallarta et de violentes tempêtes de pluie et d'inondations à Hawaï, qui représentent ensemble environ 30 % de sa capacité.

"Les répercussions se font sentir en mars et en avril, y compris pendant les périodes de pointe des vacances de printemps sur la côte ouest", a déclaré la compagnie.

Cependant, la demande des entreprises est restée remarquable, avec des réservations à terme pour les 90 prochains jours en hausse de plus de 25 % par rapport à l'année précédente.

Le transporteur a déclaré qu'il était bien positionné pour les périodes de pointe des voyages au cours de son trimestre le plus fort sur le plan saisonnier.