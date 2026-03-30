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Alantra IM cède sa participation dans Access Capital Partners pour 115,1 millions d'euros
information fournie par AOF 30/03/2026 à 10:50

(AOF) - Alantra Investment Managers (Alantra IM), l'entité qui regroupe les activités de gestion alternative d'actifs du groupe Alantra (et dont Mutua Madrileña détient 20% en tant que partenaire stratégique) a conclu un accord pour céder sa participation de 49% dans Access Capital Partners (ACP) à Bankinter Investment (Bankinter). La transaction sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale d'Alantra Partners, prévue le 28 avril. Sa finalisation est attendue au second semestre, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'Alantra IM consistant à faire tourner les actifs une fois arrivés à maturité et à réallouer le capital vers de nouvelles opportunités d'investissement à forte croissance.

La transaction, valorisée à 115,1 millions d'euros, devrait générer une plus‑value d'environ 69 MEUR pour les actionnaires d'Alantra IM et représente un multiple de 3,4x sur l'investissement initial (dividendes perçus sur la période inclus).

Cette opération renforce la position Alantra IM pour exécuter sa stratégie de croissance, articulée autour de trois axes majeurs :

- accélérer la croissance organique et externe en tirant parti des opportunités de consolidation sur le marché européen,

- renforcer ses capacités d'investissement et de distribution,

- et accroître son engagement dans ses propres fonds afin d'aligner davantage ses intérêts et ceux de ses investisseurs.

Depuis 2019, Alantra et Mutua Madrileña ont soutenu le développement d'Alantra IM à travers plus de 175 MEUR d'investissements, incluant des engagements dans ses produits propriétaires. Le portefeuille d'investissements actuel (Investment Pool) est valorisé à 100 MEUR.

Dans cette nouvelle phase, les deux partenaires ont pour ambition de continuer à accélérer la croissance, tant organique qu'externe, tout en augmentant leur investissement dans les produits propriétaires. Des informations complémentaires sur les initiatives de croissance seront communiquées dans les prochains mois.

Alantra IM gère aujourd'hui 12,8 MdEUR au titre de ses stratégies principales et des sociétés dans lesquelles elle est actionnaire stratégique.

Alantra IM est devenue actionnaire d'ACP en 2019. Depuis lors, la société (spécialisée dans les stratégies de buyout et d'infrastructures au travers de fonds de fonds, co‑investissements et opérations secondaires) a atteint une croissance significative, tant en actifs sous gestion qu'en performance financière.

Sur cette période, Alantra IM a activement soutenu le développement d'ACP, notamment en introduisant initialement Bankinter comme client d'ACP. La relation étroite de Bankinter avec la société, combinée à ses fortes capacités de distribution, en fait un partenaire idéal pour accompagner la prochaine phase de croissance d'ACP.

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