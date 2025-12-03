Alan Dye, responsable du design chez Apple, rejoint Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a embauché Alan Dye, l'ancien responsable de la conception de l'interface utilisateur d'Apple AAPL.O , a confirmé mercredi un porte-parole d'Apple.