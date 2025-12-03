 Aller au contenu principal
Alan Dye, responsable de longue date du design chez Apple, rejoint Meta
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 21:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations générales tout au long du texte)

Meta Platforms META.O a embauché Alan Dye, le responsable de longue date de la conception de l'interface humaine d'Apple AAPL.O , a confirmé mercredi un porte-parole d'Apple, alors que le propriétaire de Facebook accélère ses efforts pour construire des appareils grand public alimentés par l'IA.

M. Dye, qui rejoindra Meta en tant que directeur de la conception le 31 décembre, a débuté chez Apple en 2006 et dirige l'équipe de conception de l'interface humaine depuis 2015.

Au cours de son mandat, il a contribué à façonner l'aspect et la convivialité des produits phares d'Apple, notamment le casque Vision Pro, l'iPhone X et l'Apple Watch, et a supervisé d'importantes refontes de ses systèmes d'exploitation et de ses applications.

Le débauchage de Dye par Meta souligne sa volonté d'étendre le matériel grand public au-delà de ses lunettes intelligentes, alors que l'entreprise mise sur le marché des wearables grand public et crée une gamme de produits plus large allant au-delà des réseaux sociaux.

Meta a actuellement des partenariats avec les marques Ray-Ban et Oakley d'EssilorLuxottica pour fabriquer des lunettes intelligentes dotées d'une intelligence artificielle.

Bloomberg News a d'abord rapporté le développement, ajoutant que le designer vétéran Stephen Lemay succédera à Dye.

"Steve Lemay a joué un rôle clé dans la conception de toutes les interfaces majeures d'Apple depuis 1999", a déclaré le directeur général Tim Cook dans un communiqué.

Cette décision intervient dans un contexte de guerre des talents qui s'intensifie dans la Silicon Valley, où les géants de la technologie rivalisent pour s'attacher les services des meilleurs talents afin de prendre une longueur d'avance dans la course à l'IA.

Meta a recruté de manière agressive et conclu des accords avec des startups afin de se positionner devant ses rivaux dans le développement d'expériences matérielles et logicielles de nouvelle génération.

Le départ de Dye vient s'ajouter à une série de départs de cadres supérieurs chez Apple au cours des derniers mois, notamment ceux de Jeff Williams, chef des opérations de longue date, et de John Giannandrea, responsable de l'IA.

