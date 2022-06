Alan Allman Associates annonce la sécurisation d’un financement en « Obligations Relance » auprès de Turenne Groupe

Issy-les-Moulineaux, le 14 juin 2022 – 18h00 - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l’« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce avoir sécurisé un financement obligataire dit « Relance » auprès de Turenne Groupe pour un montant maximal de 10 millions d’euros pour soutenir sa politique d’acquisition.



Les Obligations Relance, dispositif initié par France Assureurs et la Caisse des Dépôts, sont dédiées à l’apport de ressources longues, sous forme de quasi-fonds propres, aux PME et ETI afin de leur permettre de financer des projets de croissance structurant tout en accélérant sur la transformation ESG et la digitalisation. D’une durée de 8 ans, les Obligations Relance sont remboursables, en une fois, à l’échéance de l’obligation (possibilité de remboursement anticipé sous certaines conditions).