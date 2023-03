Alan Allman Associates annonce la création de son 4e pôle d’expertise par l’acquisition de 9 sociétés spécialisées en marketing digital

Issy-les-Moulineaux, le 23 mars 2023 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l' «Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce la création de son pôle Alan Allman Associates Digital Marketing par la réalisation de 2 acquisitions structurantes : le groupe Evisiance (8 sociétés) et Excelsior. Cette stratégie de croissance s'inscrit dans la volonté d'Alan Allman Associates de renforcer sa position sur le marché français, de poursuivre sa stratégie de marques fortes spécialisées et de proposer aux clients des cabinets de l'écosystème une offre de services plus complète en communication et marketing digital.ance

Retrouvez le communiqué de presse dans son intégralité