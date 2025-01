Alan Allman Associates annonce l'acquisition de PhoenixDX en Australie

Alan Allman Associates continue sa stratégie de croissance externe avec l'acquisition de PhoenixDX, renforçant son expansion en APAC. Créée en 2016, PhoenixDX s'est rapidement distinguée comme l’une des entreprises digitales à la croissance la plus rapide en Australie. Spécialisée dans le développement rapide d'applications, l'entreprise s'appuie sur des technologies de pointe, des méthodes innovantes et des talents hautement qualifiés pour proposer des solutions numériques expertes.







“Nous sommes ravis d'accueillir PhoenixDX dans l'écosystème Alan Allman Associates. Leur expertise exceptionnelle en ingénierie de produits digitaux nous permettra d'élargir nos capacités et d'offrir des services renforcés à nos clients. Cette acquisition consolide notre position dans la région APAC, et ensemble, nous fournirons des solutions technologiques alignées sur le conseil stratégique pour créer une valeur significative sur le marché australien. L'acquisition témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'excellence, et nous envisageons un avenir prospère pour nos clients et notre écosystème.” déclare Jean-Marie Thual, Fondateur et PDG d’Alan Allman Associates.