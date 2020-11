Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Al Qaïda au Maghreb islamique a désigné un nouveau chef Reuters • 22/11/2020 à 02:04









DAKAR, 22 novembre (Reuters) - Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a désigné un nouveau chef et confirmé le décès de son émir historique, l'Algérien Abdelmalek Droukdel, selon le SITE Intelligence Group. L'entreprise basée aux Etats-Unis, qui surveille les sites djihadistes, a annoncé qu'Aqmi avait exhibé le corps de son ancien dirigeant dans une vidéo pour la première fois. Abdelmalek Droukdel a été tué au cours d'une opération de l'armée française en juin dans le nord du Mali. Aqmi a annoncé que c'est l'Algérien Abou Obeida Youssef al-Annabi qui avait été choisi pour succéder à Abdelmalek Droukdel. Le groupe terroriste a aussi confirmé le décès de l'otage suisse Béatrice Stockly qui avait été kidnappée à Tombouctou en janvier 2016. (Bate Felix; version française Camille Raynaud)

