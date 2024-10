Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: revue stratégique engagée, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - AkzoNobel a déclaré jeudi soir qu'il allait engager une revue stratégique de son portefeuille de produits, à commencer par ses activités de peinture décorative dans le sud de l'Asie.



Le groupe chimique néerlandais explique que l'objectif de l'opération est de générer des fonds susceptibles d'être réinvestis dans ses métiers 'de coeur' et en croissance, à savoir les revêtements.



Dans un premier temps, Akzo dit vouloir se concentrer sur les diverses options pouvant se présenter en Asie du Sud, un marché dynamique et désormais mûr pour un épisode de consolidation selon lui.



Evoquant un positionnement 'unique' au sein du secteur, le propriétaire de la marque Dulux met en particulier en avant son historique de forte croissance en Inde, où il dit générer une forte rentabilité.



Mais le plan doit également englober d'autres segments de son portefeuille, que ce soit au niveau des partenariats ou des co-entreprises, par le biais de cessions ou de mouvements de rapprochement.



D'après Greg Poux-Guillaume, son directeur général, une attention accrue portée vers les technologies de hautes performances dans les revêtements devrait permettre au groupe d'accélérer son profil de 'croissance rentable'.



Un diagnostic qui était partagé par le marché ce matin, au vu de la progression de près de 3% affichée par le titre à la Bourse d'Amsterdam, donnant une capitalisation boursière de 10,8 milliards d'euros.





Valeurs associées AKZO NOBEL 63,32 EUR Euronext Amsterdam +3,09%