AkzoNobel: nomination au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Hans-Joachim Müller au conseil de surveillance. Cette nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle du 25 avril 2025.



' Hans-Joachim Müller apporte une richesse de connaissances scientifiques et une expérience dans l'industrie chimique' a déclaré Ben Noteboom, président du conseil de surveillance d'AkzoNobel.



Hans-Joachim Müller est actuellement président du conseil de surveillance de TIB Chemicals et membre du conseil de surveillance de Lanxess.



Lors de l'Assemblée générale, trois membres du Conseil de surveillance prendront leur retraite à l'issue de leur mandat : Patrick Thomas, qui a rejoint le Conseil en 2017 et qui était membre du Comité d'audit ; Dick Sluimers, qui a été nommé pour la première fois en 2015 et a présidé le comité de rémunération ; et Byron Grote, vice-président du conseil de surveillance et président du comité d'audit, membre du conseil de surveillance depuis 2014.





