AkzoNobel et McLaren Racing prolongent leur partenariat
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 15:08

AkzoNobel et l'équipe McLaren Mastercard Formula 1 ont prolongé leur partenariat. Les deux parties se sont associées pour la première fois en 2008.

En plus de continuer en tant que partenaire officiel exclusif de l'équipe McLaren Mastercard Formule 1, AkzoNobel est également devenu l'un des premiers partenaires à rejoindre l'équipe McLaren United Autosports WEC Hypercar avant son entrée dans le Championnat du Monde d'Endurance FIA l'année prochaine.

" Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de poursuivre et d'étendre notre collaboration avec un partenaire aussi ancien et précieux ", déclare Patrick Bourguignon, directeur de l'activité Automotive and Specialty Coatings d'AkzoNobel.

" Nous continuerons à travailler ensemble pour repousser les limites et explorer de nouvelles possibilités dans les domaines de la durabilité, de l'innovation technologique et du développement de produits. "

