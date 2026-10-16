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AkzoNobel et Axalta proposent des mesures correctives afin d'obtenir l'autorisation de l'UE pour une opération de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 15:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Foo Yun Chee

Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N ont proposé des mesures correctives afin d'obtenir l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, selon un document de la Commission européenne publié vendredi.

Les entreprises ont déposé leur proposition jeudi, ce qui a automatiquement entraîné une prolongation de 10 jours ouvrés du délai imparti à la Commission, désormais reporté au mois de novembre. Conformément à sa politique, l'autorité européenne de la concurrence n'a pas fourni de détails sur ces concessions.

Les entreprises proposeront de céder l’activité de peinture automobile d’AkzoNobel afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence et espèrent obtenir l’autorisation de l’UE à l’issue de l’examen préliminaire, ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière.

La Commission devrait solliciter l’avis des concurrents et des clients avant de décider de donner son feu vert à l’opération, d’exiger davantage de concessions ou d’ouvrir une enquête approfondie.

Axalta est exclusivement spécialisée dans les revêtements et bénéficie d’une forte présence sur le marché américain. L’activité de revêtements de BASF BASFn.DE , Nippon Paint

4612.T , Sherwin-Williams SHW.N et Kansai Nerolac KANE.NS sont en concurrence avec AkzoNobel et Axalta.

Fusions / Acquisitions

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NIPPON PAINT HD
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341,210 USD NYSE +1,26%
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