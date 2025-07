AkzoNobel: équipe un pétrolier à propulsion éolienne information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 15:06









(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce que le premier pétrolier Aframax au monde à propulsion éolienne, le Brands Hatch, a été construit en Chine par Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding pour le compte de la société britannique Union Maritime.



Ces pétroliers sont principalement utilisés pour le transport de pétrole brut sur de courtes et moyennes distances.



AkzoNobel a apporté une contribution importante à ce projet historique en fournissant 350 000 litres de revêtements marins de sa gamme internationale®, couvrant l'ensemble du navire, y compris la coque, le pont et les réservoirs.



Le navire est équipé de trois voiles en fibre de verre, qui devrait réduire de 12 % la consommation annuelle de carburant et d'environ 5 000 tonnes des émissions de CO? dans des conditions d'exploitation normales.



Parmi les produits utilisés figure l'Intercept® 8500 LPP, un revêtement antifouling de haute performance appliqué sur la coque sous-marine, combinant biocides optimisés et technologie de polissage linéaire pour améliorer l'efficacité énergétique.



' Nous sommes très fiers d'avoir contribué à ce projet historique ', souligne Rob Leslie, directeur commercial des revêtements marins pour AkzoNobel Grande Chine.



' L'application réussie de nos revêtements valide non seulement les performances de nos technologies internationales de contrôle de l'encrassement et d'anticorrosion, mais démontre également l'engagement de l'entreprise à permettre la décarbonisation grâce à l'innovation durable. ' rajoute Rob Leslie.





Valeurs associées AKZO NOBEL 60,4000 EUR Euronext Amsterdam -1,66%