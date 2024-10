Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AkzoNobel: en recul après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de plus de 4% à Amsterdam, après la publication d'un BPA ajusté en hausse de 14% à 1,14 euro au titre du troisième trimestre 2024, mais d'un EBITDA ajusté en recul de 5% à 394 millions, soit une marge en retrait de 0,3 point à 14,8%.



A 2,67 milliards d'euros, les revenus du groupe de chimie néerlandais ont diminué de 3% en données totales, mais augmenté de 1% en organique, grâce à une croissance des volumes dans les enduits tandis que ceux dans les peintures sont restés stables.



Sur la base des conditions de marché actuelles et à taux de changes constants, AkzoNobel anticipe un EBITDA ajusté de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2024. Pour le moyen terme, il vise une marge d'EBITDA ajusté en amélioration à plus de 16%.





Valeurs associées AKZO NOBEL 60,36 EUR Euronext Amsterdam -4,34%