AkzoNobel: dopé par un fonds activiste au-dessus de 3% du capital
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:04
A 15h40, le titre du propriétaire de la marque Dulux gagne plus de 5,5%, contre un gain de 0,6% au même moment pour l'AEX.
D'après l'avis publié sur le site de l'AFM, le fonds Cevian Capital II Master Fund LP a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 août, le seuil de 3% du capital et des droits de vote et détenir 5.163.247 actions représentant autant de droits de vote, soit 3,02% du capital et des droits de vote.
Cette notification intervient alors qu'AkzoNobel avait dévoilé au début du mois des résultats trimestriels jugés décevants, sous l'effet de la vigueur de l'euro, ce qui avait fait tomber le cours de Bourse à un plus bas de trois mois. A ses niveaux actuels, la valeur affiche une hausse de 3% depuis le début de l'année, une performance en ligne avec celle de l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Chemicals.
Cevian, qui est notamment actionnaire d'ABB, Ericsson ou Rexel, se définit comme un investisseur stratégique de long terme, affichant un objectif simple: celui de rendre ses entreprises détenues en portefeuille meilleures et plus valorisées.
Son approche d'investissement consiste généralement à prendre d'importantes participations, mais minoritaires, dans des entreprises cotées européennes qui, de son point de vue, occupent une position de leader sur leur marché, génèrent de solides flux de trésorerie solides, bénéficient de tendances structurelles positives sur le long terme, mais qui sont ignorées, mal comprises ou délaissées par les investisseurs.
'Ces sociétés affichent en général une base opérationnelle saine, mais Cevian estime qu'elles recèlent un fort potentiel inexploité: de la marge de manoeuvre en vue de s'améliorer et de créer davantage de valeur', explique le fonds.
