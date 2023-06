AkzoNobel : devient fournisseur de Porsche Chine information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a reçu l'autorisation de fournir ses produits de retouche à base d'eau à Porsche Chine, actuellement l'un des plus grands marchés de la marque automobile haut de gamme.



L'entreprise fournira toute sa gamme de produits Sikkens à base d'eau, y compris les couches de base, les apprêts et les vernis, afin d'offrir à Porsche China une solution complète à base d'eau pour ses besoins en matière de retouche.



' Nous sommes ravis de nous associer à l'un des constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde pour lui proposer nos produits de pointe et notre expertise en matière de couleurs ', déclare Patrick Bourguignon, directeur de la division Automotive and Specialty Coatings d'AkzoNobel.



Il ajoute que la marque a vendu plus de 93 000 voitures en Chine l'année dernière et que l'accord jouera un rôle important en aidant Porsche China à respecter les réglementations strictes du pays en matière de composés organiques volatils.