AkzoNobel: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - AkzoNobel grimpe de 7% à Amsterdam, après la publication par le fournisseur néerlandais de peintures et d'enduits de résultats plutôt résilients face à la faiblesse de ses marchés, au titre des trois premiers mois de 2025.



Son EBITDA s'est inscrit en repli limité de 2% à 357 millions d'euros, soit une marge correspondante qui s'est tassée de 0,1 point à 13,7% pour un chiffre d'affaires en diminution de 1% à 2,61 milliards, mais stable en organique.



'Nous avons réalisé un trimestre meilleur que prévu avec des prix positifs et une forte réduction des coûts. Nos mesures d'efficacité portent leurs fruits et nous permettent de compenser la faiblesse des marchés et la persistance de l'inflation', explique son CEO Greg Poux-Guillaume.



Sous réserve des incertitudes persistantes du marché et à taux de change constants, AkzoNobel prévoit un EBITDA ajusté 2025 supérieur à 1,55 milliard d'euros. À moyen terme, il vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 16% et un ROI entre 16 et 19%.





Valeurs associées AKZO NOBEL 55,5000 EUR Euronext Amsterdam +7,35%