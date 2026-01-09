Akzo Nobel dans le vert, malgré la prudence de Jefferies

(AOF) - Akzo Nobel (+1,82%, à 59,36 euros) est entouré à la Bourse d’Amsterdam en dépit d’une note de Jefferies dans laquelle les analystes ont révisé à la baisse de 1% leurs prévisions d’Ebitda pour le spécialiste des peintures et les produits chimiques, en raison de volumes plus faibles durant la fin d’année 2025.

Selon la banque d'investissement américaine, la demande sur les marchés finaux reste difficile. Pour le segment Peintures, elle stagne en Europe, tandis que le marché chinois reste complexe, même si Akzo Nobel parvient à y gagner des parts de marché.

En ce qui concerne la division Revêtements, tous les marchés finaux aux Etats-Unis sont sous pression. En revanche, la demande dans le secteur de l'aérospatiale demeure robuste.

Jefferies s'attend à une baisse des volumes de 1,5% au quatrième trimestre, tandis que la dynamique des prix reste cohérente avec les trimestres précédents (+0,7%). Une pression sur les prix pourraient toutefois être observée pour l'activité Revêtements via l'indexation sur la baisse des coûts des matières premières. Les effets de mix et de changes devraient quant à eux rester négatifs, avec un impact estimé entre 30 et 40 millions d'euros.

Outre les résultats du quatrième trimestre du groupe qui seront dévoilés le 3 février prochain, l'attention des investisseurs est focalisée sur le projet de fusion avec Axalta et leurs retours sont mitigés selon Jefferies.

En attendant d'y voir plus clair, les analystes ont confirmé leur recommandation à Conserver sur le titre Akzo Nobel, assorti d'un objectif de cours de 59 euros.

