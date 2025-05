Akwel signe un accord client pour des litiges : l'impact sera de l'ordre de -19 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Akwel a conclu un accord client concernant des sujets de qualité sur les réservoirs SCR qu’il produit. Cet accord, qui va permettre de solder des litiges en cours, pourrait avoir un impact négatif sur les résultats de l’exercice 2025 de l’ordre de -19 millions d’euros, après reprise des provisions déjà constituées à cet effet. En outre, l’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd indique que cette charge ponctuelle pourrait être limitée pour partie grâce à la mise en œuvre des couvertures assurancielles souscrites.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.