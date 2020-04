AKWEL : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN CROISSANCE DE 19 % À 92,2 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN CROISSANCE DE 19 % À 92,2 M€

PRÉPARATION ET RÉACTIVITÉ FACE À LA CRISE COVID-19

SUSPENSION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2019, arrêtés par le Directoire le 6 avril 2020. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.



SURPERFORMANCE (+9 %) DE L'ACTIVITÉ 2019 PAR RAPPORT À UN MARCHÉ EN BAISSE

AKWEL a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires annuel de 1 101,2 M€, en hausse de +3,7 % et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants. Cette progression s'inscrit dans un marché mondial de la production automobile en baisse d'environ 5 %, soit une surperformance de plus de 9 %. La croissance s'explique à la fois par le succès de produits porteurs - notamment sur les familles Refroidissement (+11,4 %) et Mécanismes (+5,7 %) et les lignes de produits spécifiques Air (+8,2 %) et Carburant (+4,4 %) - et par la forte montée en puissance de l'activité auprès de certains constructeurs.