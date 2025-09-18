AKWEL : RÉSULTAT NET DE 13,6 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2025

RÉSULTAT NET DE 13,6 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2025

• Marge opérationnelle courante de 5,4 % du CA

• Trésorerie nette de 139,2 M€ au 30 juin 2025



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels 2025, arrêtés par le Directoire le 12 septembre 2025. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.



Données consolidées - En M€ 30.06.2025 30.06.2024 Var. en %

Chiffre d’affaires 510,6 528,8 -3,4 %

Excédent brut d’exploitation 6,5 49,2 -86,8 %

Résultat opérationnel courant 27,8 24,4 +14,1 %

Marge opérationnelle courante 5,4 % 4,6 % +0,8 pts

Résultat opérationnel 26,8 28,9 -7,4 %

Résultat financier (1,9) 0,0 -

Résultat net (pdg) 13,6 20,2 -32,9 %

Marge nette 2,7 % 3,8 % -1,2 pts





CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE -3,4 %

Au premier semestre 2025, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 510,6 M€, en baisse de -3,4 % en publié et à périmètre et taux de change constants. L’activité du Groupe s’est affichée en quasi-stabilité dans la zone géographique EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) mais en recul plus affirmé sur le continent américain (-10,1 %) et dans une moindre mesure en Asie (-3,4 %).