AKWEL : PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

Jeudi 30 juillet 2020

PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

o Chiffre d'affaires en baisse de -31,7 %

o Redressement progressif de l'activité

o Forte génération de cash-flow



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 387 M€, en baisse de -31,7 % par rapport au premier semestre 2019.



PLEIN IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SECOND TRIMESTRE DE L'ANNÉE

La quasi-mise à l'arrêt de la production automobile mondiale pendant plus de deux mois a fait sentir son plein effet en avril et en mai 2020, notamment en Europe et en Amérique du Nord, alors que la Chine entamait progressivement son redémarrage. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires d'AKWEL au second trimestre 2020 a enregistré une baisse de -58,5 % (-57,8 % à périmètre et taux de change constants avec un impact de change de - 1,9 M€ essentiellement sur la livre turque). Cette évolution traduit une dynamique mensuelle très contrastée, avec une chute de près de -90 % en avril, point bas du marché mondial, de -70 % en mai et de -22 % en juin 2020 à nombre de jours ouvrés comparables. Sur le premier semestre, AKWEL surperforme son marché, la production mondiale évoluant en baisse de -34 %, et de -40 % en Europe et Amérique du Nord.