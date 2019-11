AKWEL : Progression du chiffre d'affaires de +3,3 % au cours des neuf premiers mois de l'année 2019

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +3,3 % AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2019AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 826,3 M€ aux cours des neuf premiers mois de 2019, en hausse de +3,3 % par rapport à la même période de 2018.+8 % DE CROISSANCE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2019 s'inscrit en hausse de +8 % et +6,6 % à périmètre et taux de change constants, après un impact positif de change de +3,4 M€ ce trimestre malgré des écarts de conversion encore très pénalisants sur la livre turque. Au-delà de la bonne dynamique d'activité enregistrée depuis le début de l'année, la performance du troisième trimestre bénéficie également pour partie du décalage de livraisons observé en fin de second trimestre, avec la volonté de certains clients de limiter leurs stocks à fin juin.