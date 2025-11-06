 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 979,50
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Akwel, Prismaflex, JCDecaux, Euronext... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 06/11/2025 à 18:22

(AOF) - Akwel

A périmètre et change constants, le rythme de baisse du chiffre d'affaires d'Akwel a ralenti au troisième trimestre avec une baisse de 2%, à 220,1 millions d'euros. Au premier trimestre, le repli s'était élevé à 4%, puis à -2,7% sur les trois mois suivants. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds affiche ainsi des revenus de 730,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de 3% à périmètre et change constants, ou de 3,6% à données publiées.

Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Arkema

Le chimiste dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Delta Plus Group

Au troisième trimestre 2025, Delta Plus Group renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche une hausse de 2% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste. Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

Euronext

Euronext a dévoilé un résultat opérationnel en hausse au troisième trimestre et un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros. Le bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,70 millions d'euros, alors que consensus s'élevait à 144,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12,6% (+10,3% en données comparables), à 276,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,2%, en amélioration de 1,6 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 269,60 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 161,40 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données comparables.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

Le chiffre d'affaires de JCDecaux a atteint 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 2,3% en croissance publiée et de 0,9% en croissance organique, dans un environnement macroéconomique qui est resté difficile et incertain. Le groupe anticipait sur ce troisième trimestre un recul organique de ses ventes entre 1 et 3%. En outre, le chiffre d'affaires publicitaire (hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires) a été globalement stable sur ce trimestre (-0,1% en organique).

LNA Santé

Au troisième trimestre, LNA Santé a vu son chiffre d'affaires progresser de 12,7%, à 224,3 millions d'euros. Sur neuf mois, la croissance a atteint 14%, à 670,8 millions d'euros. L'acteur de santé global qui dispose de 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation, de santé mentale…) a précisé avoir sécurisé son objectif de croissance organique pour l'exercice 2025, attendue désormais à 7%, contre 6% précédemment.

NRJ Group

Au troisième trimestre, NRJ Group a généré des revenus de 81,2 millions d'euros, en baisse de 1,2%. Toutes les divisions ont souffert d'un repli de leur activité. La radio a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,9%, à 55 millions d'euros, tandis que celui de la télévision a chuté de 26,3%, à 1,4 million d'euros, et les revenus de la Diffusion se sont affaissés de 2,4%, à 20,7 millions d'euros. NRJ Group explique ces difficultés par un marché publicitaire pénalisé par l'instabilité politique et les incertitudes économiques.

Prismaflex

Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025-2026, en repli de 12,5%. L'activité du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 11,3% à taux de change constant. "La conjoncture économique pèse sur la dynamique Print tandis que l'activité Hardware, plus volatile d'un trimestre à l'autre, a été ponctuellement pénalisée par des reports de livraisons, a commenté la société".

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AKWEL
9,9000 EUR Euronext Paris -2,94%
APERAM
29,820 EUR Tradegate +0,07%
APERAM
29,8800 EUR Euronext Amsterdam +0,74%
APERAM
30,320 EUR LSE Intl +1,37%
APERAM
30,5000 USD OTCBB 0,00%
APERAM
29,6400 EUR Sibe +0,20%
ARKEMA
49,0200 EUR Euronext Paris -1,72%
DELTA PLUS GRP
43,2000 EUR Euronext Paris +0,93%
EURONEXT
122,0000 EUR Euronext Paris -1,61%
HEXAOM
29,5000 EUR Euronext Paris -3,91%
JCDECAUX
15,3500 EUR Euronext Paris -1,92%
LNA SANTE
23,700 EUR Euronext Paris -3,27%
NRJ GRP
7,960 EUR Euronext Paris -0,50%
PRISMAFLEX INTL
11,7000 EUR Euronext Paris +0,86%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 18:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

