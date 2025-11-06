Akwel, Prismaflex, JCDecaux, Euronext... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Akwel

A périmètre et change constants, le rythme de baisse du chiffre d'affaires d'Akwel a ralenti au troisième trimestre avec une baisse de 2%, à 220,1 millions d'euros. Au premier trimestre, le repli s'était élevé à 4%, puis à -2,7% sur les trois mois suivants. L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds affiche ainsi des revenus de 730,7 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de 3% à périmètre et change constants, ou de 3,6% à données publiées.

Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Arkema

Le chimiste dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Delta Plus Group

Au troisième trimestre 2025, Delta Plus Group renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche une hausse de 2% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste. Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

Euronext

Euronext a dévoilé un résultat opérationnel en hausse au troisième trimestre et un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros. Le bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,70 millions d'euros, alors que consensus s'élevait à 144,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12,6% (+10,3% en données comparables), à 276,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,2%, en amélioration de 1,6 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 269,60 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 161,40 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données comparables.

Hexaom

Le constructeur de maisons livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

JCDecaux

Le chiffre d'affaires de JCDecaux a atteint 926,1 millions d'euros au troisième trimestre 2025, soit une baisse de 2,3% en croissance publiée et de 0,9% en croissance organique, dans un environnement macroéconomique qui est resté difficile et incertain. Le groupe anticipait sur ce troisième trimestre un recul organique de ses ventes entre 1 et 3%. En outre, le chiffre d'affaires publicitaire (hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires) a été globalement stable sur ce trimestre (-0,1% en organique).

LNA Santé

Au troisième trimestre, LNA Santé a vu son chiffre d'affaires progresser de 12,7%, à 224,3 millions d'euros. Sur neuf mois, la croissance a atteint 14%, à 670,8 millions d'euros. L'acteur de santé global qui dispose de 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation, de santé mentale…) a précisé avoir sécurisé son objectif de croissance organique pour l'exercice 2025, attendue désormais à 7%, contre 6% précédemment.

NRJ Group

Au troisième trimestre, NRJ Group a généré des revenus de 81,2 millions d'euros, en baisse de 1,2%. Toutes les divisions ont souffert d'un repli de leur activité. La radio a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,9%, à 55 millions d'euros, tandis que celui de la télévision a chuté de 26,3%, à 1,4 million d'euros, et les revenus de la Diffusion se sont affaissés de 2,4%, à 20,7 millions d'euros. NRJ Group explique ces difficultés par un marché publicitaire pénalisé par l'instabilité politique et les incertitudes économiques.

Prismaflex

Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros au deuxième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025-2026, en repli de 12,5%. L'activité du spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format a reculé de 11,3% à taux de change constant. "La conjoncture économique pèse sur la dynamique Print tandis que l'activité Hardware, plus volatile d'un trimestre à l'autre, a été ponctuellement pénalisée par des reports de livraisons, a commenté la société".