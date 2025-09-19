Akwel, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 19 septembre 2025

(AOF) - Akwel (+18,97% à 9,66 euros)
Akwel est particulièrement recherché après la publication hier soir de ses résultats semestriels que Portzamparc a qualifié de " nettement supérieurs à nos attentes et à celles du consensus ". L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile a vu son résultat opérationnel courant progresser de 14,1 %, à 27,8 millions d'euros. De son côté, le résultat net a chuté comme prévu de 32,9 %, à 13,6 millions d'euros, impacté par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes. La marge opérationnelle courante a progressé de 0,8 point à 5,4%, grâce à une maîtrise des coûts salariaux et des reprises de provisions (+32,8 millions d'euros). " Le travail sur les opex (notamment les coûts salariaux) nous semble particulièrement significatif ", souligne Portzamparc.
