Les athlètes russes et biélorusses participeront aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 sous bannière neutre

Les sportifs russes et biélorusses participeront aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 en tant qu'athlètes individuels neutres et sans drapeau ni hymne national, a déclaré vendredi le Comité international olympique (CIO).

Le CIO a suspendu le Comité olympique russe en octobre 2023 en raison de sa décision d'inclure parmi ses membres les organisations sportives de quatre régions ukrainiennes annexées en 2022.

"Nous avons également parlé des athlètes neutres indépendants. Il n'y aura rien de nouveau", a déclaré la présidente du CIO, Kirsty Coventry, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de la commission exécutive du CIO à Milan (Italie). "La commission exécutive adoptera exactement la même approche qu'à Paris (Jeux olympiques de 2024). Rien n'a changé."

(Reportage Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)