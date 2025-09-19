La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali après une arrestation

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop

Paris a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et ordonné le départ de deux membres du personnel de l'ambassade et du consulat du pays d'Afrique de l'ouest, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères vendredi, tandis qu'une source précisait que cette décision fait suite à l'arrestation par Bamako d'un agent des services de renseignement français au mois d'août.

Un porte-parole du ministère malien des Affaires étrangères n'a pas souhaité faire de commentaire.

Cette décision exacerbe encore les tensions entre Paris et Bamako après que la junte au pouvoir au Mali a rompu ses liens militaires avec la France et s'est tournée vers la Russie pour obtenir du soutien dans la lutte contre les insurgés islamistes.

L'homme a été arrêté en août en compagnie de deux généraux maliens et a été accusé de participation à un complot visant à déstabiliser le Mali. Un responsable étranger travaillant sur le Mali a déclaré que cet homme est un ancien officier français chargé de dossiers liés au terrorisme.

Selon une source au fait du dossier, il s'agit d'un agent des services de renseignement.

Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas fait de commentaires sur cette information. En août, il avait indiqué que l'homme arrêté était membre de l'ambassade à Bamako et que les accusations du Mali à son encontre étaient infondées.

Deux membres du personnel de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris ont été déclarés persona non grata, de même que cinq membres du personnel de l'ambassade de France à Bamako, selon le Quai d'Orsay.

Les insurrections islamistes dans le nord du Mali et l'instabilité politique ont alimenté plus d'une décennie de troubles dans le pays, conduisant à une série de coups d'État en 2020 et 2021 qui ont porté au pouvoir un gouvernement dirigé par l'armée.

Les relations entre la France et les pays de la région du Sahel se sont dégradées ces dernières années alors que des militaires renversaient des gouvernements civils au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

(Reportage John Irish et Juliette Jabkhiro à Paris, avec Jessica Donati et Portia Crowe à Dakar, rédigé par Makini Brice, version française Benjamin Mallet, édité par Augustin Turpin)