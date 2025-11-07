Akwel, plus forte baisse du SRD à la mi-sénce du vendredi 7 novembre 2025

(AOF) - Akwel (-16,36%, à 8,28 euros)
Akwel a signé le plus fort repli du SRD. Le titre de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds, a été sanctionné, non pas à cause de son chiffre d'affaires trimestriel, mais plutôt pour ses perspectives peu encourageantes. Sur la période de juillet à septembre, la baisse des revenus s'est poursuivie avec un repli de 3,9%, ou de 2% à périmètre et change constants, à 220,1 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe anticipe une baisse de son activité inférieure à celle de l'année précédente. Pour l'exercice 2026, Akwel table sur un recul à deux chiffres de ses revenus consolidés.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer