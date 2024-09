Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Akwel: MOC en baisse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Akwel publie un résultat net part du groupe de 20,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, et un résultat opérationnel courant en retrait de 21,6% à 24,4 millions par rapport à une base retraitée, soit une marge (MOC) en baisse de 1,1 point à 4,6%.



Son chiffre d'affaires a reculé de 3,1% à 528,8 millions (-2,8% à périmètre et taux de change constants), avec un recul plus marqué en France (-13,5%) et dans le reste de l'Europe (-1,6%), mais des hausses en Amérique du Nord (+4,4%) et en Asie (+0,5%).



L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile anticipe un chiffre d'affaires en léger recul pour l'exercice en cours, intégrant une baisse de l'activité SCR série avant un arrêt de la production programmé en 2025 (hors activité SCR pièces de rechange).



Par ailleurs, Akwel prévoit l'annulation prochaine de 190.800 actions auto-détenues, soit 0,7% des actions composant le capital au 31 août 2024, suite au programme de rachat d'actions mis en oeuvre au cours de l'année 2023.





Valeurs associées AKWEL 9,70 EUR Euronext Paris -3,00%