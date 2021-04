AKWEL : FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE EN 2020

Jeudi 08 avril 2021

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE EN 2020

o Marge opérationnelle courante en hausse de 3,7 pts à 12,1 %

o Résultat opérationnel en hausse de 20,3 % à 107,0 M€

o Free cash-flow de 128,2 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2020, arrêtés par le Directoire le 29 mars 2021. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.



REPRISE D'ACTIVITÉ AU SECOND SEMESTRE DE L'EXERCICE 2020

Grâce à la reprise d'activité enregistrée sur le dernier quadrimestre, et après un premier semestre fortement impacté par la crise sanitaire mondiale, le recul annuel du chiffre d'affaires a été de -14,9 % et de -10,9 % à périmètre et taux de change constants. Le groupe continue, dans un contexte de crise exceptionnelle, à surperformer l'évolution de la production automobile mondiale, en baisse de 16,2 % en 2020. Les gains de parts de marchés chez les clients stratégiques, notamment dans le cadre du rapprochement PSA-OPEL, la reprise de l'activité en Chine, les succès obtenus par les modèles fabriqués aux USA ainsi qu'une activité Aftermarket atypique sur les réservoirs SCR ont constitué les principaux facteurs de résistance dans la période.