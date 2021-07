AKWEL : CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION DE 26 % AU 1er SEMESTRE 2021

Jeudi 29 juillet 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROGRESSION DE 26 % AU 1er SEMESTRE 2021



Progression de +33,7 % à périmètre et change constants

Activité et visibilité pénalisées par les difficultés de production du secteur

Poursuite de la génération de cash et trésorerie nette positive record



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 487,6 M€, en progression de 26,0 % en publié par rapport à l'année précédente. L'activité reste en retrait de -13,9 % comparée au premier semestre 2019.